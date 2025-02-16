مستشار في البنتاغون يدق ناقوس الخطر بعد استفزازات كييف النووية
الأحد، 16-02-2025
02:48 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/720661
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الوكيل الإخباري-
قال المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكريغور على منصة "X"، إن القادة الغربيين سيتحملون مسؤولية الكارثة التي ستقع بالقرب من محطة زاباروجيه للطاقة النورية.
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وكتب ماكريغور، أن "الغرب سيتحملون مسؤولية الكارثة التي ستحدث إذا لم يفعلوا شيئا لوقف هذا الجنون من كييف".
ووفقا لما ذكره مستشار البنتاغون السابق، فإن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، وجه أوامره بمهاجمة المحطة النووية مرارا، كما أكد أن نظام كييف وضع خطة لمهاجمة محطة الطاقة النووية في حال انهيار قواته على جبهة القتال.