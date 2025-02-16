مستشار في البنتاغون يدق ناقوس الخطر بعد استفزازات كييف النووية

الوكيل الإخباري- قال المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكريغور على منصة "X"، إن القادة الغربيين سيتحملون مسؤولية الكارثة التي ستقع بالقرب من محطة زاباروجيه للطاقة النورية.

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وكتب ماكريغور، أن "الغرب سيتحملون مسؤولية الكارثة التي ستحدث إذا لم يفعلوا شيئا لوقف هذا الجنون من كييف".