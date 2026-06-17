مستشار لترامب يروج لخطة تقاسم السلطة في ليبيا

12:45 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أن مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية يسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا بين حكومتين متنافستين في شرقها وغربها. اضافة اعلان





وفي مقابلة مع الصحيفة، قال بولس "خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة، وتوحيد كل المؤسسات"، وحث شركات نفط أميركية على الاستثمار في ليبيا.





