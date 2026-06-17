مستشار لترامب يروج لخطة تقاسم السلطة في ليبيا

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال بولس "خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة، وتوحيد كل المؤسسات"، وحث شركات نفط أميركية على الاستثمار في ليبيا.
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