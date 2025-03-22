الوكيل الإخباري- افادت صحيفة أسوشيتد برس عن أوفير فليك مستشار نتنياهو "سنحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسنحمي مواطنينا".

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وأضافت "حماس لا تفهم إلا الضغط العسكري ولذلك عدنا للقتال".