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مستشار نتنياهو: سنحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

نتنياهو
نتنياهو
 
السبت، 22-03-2025 09:12 م

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة أسوشيتد برس عن أوفير فليك مستشار نتنياهو "سنحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسنحمي مواطنينا".

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وأضافت "حماس لا تفهم إلا الضغط العسكري ولذلك عدنا للقتال".


وبينت "المساعدات الإنسانية تصل إلى قوات حماس".

 
 
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