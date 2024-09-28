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مستشار وزير الإعلام اللبناني: لا توجد معلومات رسمية حول اغتيال نصر الله

حسن نصرالله
حسن نصرالله
السبت، 28-09-2024 09:08 ص
الوكيل الإخباري- علّقت وفاء محفوظ حيدر مستشار وزير الإعلام اللبناني، مساعد المدير العام للتلفزيون فى تصريحات صحفية على ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن اغتيال حسن نصرالله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت، بالقول: لا توجد معلومات رسمية حول هذا الأمر حتى هذه اللحظة وأن كل ما يتم تداوله من أخبار "مجرد كلام".اضافة اعلان


وسادت حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت، فمع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، هزت سلسلة انفجارات عنيفة مساء الجمعة، الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لتعد بأن تلك الانفجارات هى الأعنف منذ بدء التصعيد.

اليوم السابع
 
gnews

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