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مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 12 جنديا مصابا وتوفي اثنان منهم

قتلى وجرحى جنود الاحتلال
قتلى وجرحى جنود الاحتلال
الجمعة، 18-10-2024 07:09 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مستشفى رامبام الإسرائيلي بأنه استقبل منذ الأمس وحتى صباح اليوم 12 جنديا مصابا وتوفي اثنان منهم من قوة غولاني.اضافة اعلان


وأعلن حزب الله مؤخراً عن استهداف قوات للاحتلال في معارك وعمليات دقيقة .

وكالات
 
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