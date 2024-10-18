مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 12 جنديا مصابا وتوفي اثنان منهم

07:09 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى رامبام الإسرائيلي بأنه استقبل منذ الأمس وحتى صباح اليوم 12 جنديا مصابا وتوفي اثنان منهم من قوة غولاني. اضافة اعلان





وأعلن حزب الله مؤخراً عن استهداف قوات للاحتلال في معارك وعمليات دقيقة .



وكالات