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مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 13 جريحا من مناطق القتال بالشمال

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
السبت، 19-10-2024 10:05 م

الوكيل الإخباري-   - أعلن مستشفى "زيف" الإسرائيلي في صفد اليوم السبت، عن استقباله 13 جنديا إسرائيليا جريحا من مناطق القتال في الجبهة الشمالية.

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و قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن معظم الإصابات كانت بشظايا في مختلف أنحاء الجسم للجنود في معارك الشمال.

 
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