"مستشفى عبر الحدود".. إسرائيل توجه رسالة إلى أردوغان والشرع

ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع، سيضم المستشفى حوالي 250 سريرًا بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 3 ملايين دولار، ويهدف إلى تقديم الرعاية الطبية لسكان السويداء والمجتمعات الدرزية في جنوب سوريا.
وعلمت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل تدرس إمكانية إنشاء مركز طبي ثانٍ في منطقة حضر جنوب سوريا، لخدمة سكان المنطقة، بمن فيهم سكان الدروز من درعا.
وتدير إسرائيل حاليًا عيادة للفيلق الطبي التابع للجيش الإسرائيلي، وتقدم خدماتها الطبية لسكان المنطقة.
ووفق الصحيفة العبرية، برزت مؤخرًا الحاجة إلى توسيع نطاق المساعدة الطبية المقدمة لسكان المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل أيام، تواصلت وكالة إغاثة أوروبية مع إسرائيل طالبة دراسة إمكانية إنشاء عيادة متخصصة تضم غرف علاج ووحدات تصوير طبي وغرفة عمليات داخل القرية، لتوفير الرعاية الطبية لجميع سكان الجولان والقنيطرة ودرعا جنوب سوريا.
وبحسب الطلب، سيتم إنشاء العيادة الثانية من قبل موظفي المنظمة بتبرعات من أوروبا، كما سيتم استيراد المعدات الطبية من أوروبا.
وأوضحت "معاريف" أن الطاقم الطبي الذي سيدير العيادة سيتألف من أطباء وممرضين وفنيي أنظمة طبية من أوروبا، والذين سيأتون إلى خضر لإدارة العيادة، التي ستعمل بالتوازي والتنسيق مع العيادة الإسرائيلية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة
-
مجلس النواب اليمني: ندعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف السعودية
-
مجلس الدوما يطالب برد حازم على استهداف مسيرات معادية مقر إقامة بوتين
-
فون دير لاين تحدد أهم ضمانة أمنية لأوكرانيا
-
"الأونروا": التشريع الإسرائيلي الجديد ضد الوكالة الأممية يخالف القانون الدولي
-
أبو الغيط يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن
-
"سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا
-
الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا