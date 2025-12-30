الثلاثاء 2025-12-30 08:33 م

"مستشفى عبر الحدود".. إسرائيل توجه رسالة إلى أردوغان والشرع

الثلاثاء، 30-12-2025 06:50 م
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة "معاريف" إن إسرائيل توجه رسالة للرئيسين التركي أردوغان والسوري أحمد الشرع عبر الترويج لبناء مستشفى في جنوب سوريا قرب الحدود مع هضبة الجولان مخصص لخدمة الدروز في المنطقة.اضافة اعلان


ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع، سيضم المستشفى حوالي 250 سريرًا بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 3 ملايين دولار، ويهدف إلى تقديم الرعاية الطبية لسكان السويداء والمجتمعات الدرزية في جنوب سوريا.

وعلمت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل تدرس إمكانية إنشاء مركز طبي ثانٍ في منطقة حضر جنوب سوريا، لخدمة سكان المنطقة، بمن فيهم سكان الدروز من درعا.

وتدير إسرائيل حاليًا عيادة للفيلق الطبي التابع للجيش الإسرائيلي، وتقدم خدماتها الطبية لسكان المنطقة.

ووفق الصحيفة العبرية، برزت مؤخرًا الحاجة إلى توسيع نطاق المساعدة الطبية المقدمة لسكان المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل أيام، تواصلت وكالة إغاثة أوروبية مع إسرائيل طالبة دراسة إمكانية إنشاء عيادة متخصصة تضم غرف علاج ووحدات تصوير طبي وغرفة عمليات داخل القرية، لتوفير الرعاية الطبية لجميع سكان الجولان والقنيطرة ودرعا جنوب سوريا.

وبحسب الطلب، سيتم إنشاء العيادة الثانية من قبل موظفي المنظمة بتبرعات من أوروبا، كما سيتم استيراد المعدات الطبية من أوروبا.

وأوضحت "معاريف" أن الطاقم الطبي الذي سيدير العيادة سيتألف من أطباء وممرضين وفنيي أنظمة طبية من أوروبا، والذين سيأتون إلى خضر لإدارة العيادة، التي ستعمل بالتوازي والتنسيق مع العيادة الإسرائيلية.

روسيا اليوم
 
 


