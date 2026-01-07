مستشفى في طهران يُستهدف عن طريق الخطأ بالغاز المسيل للدموع

08:32 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760037 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استُهدف مستشفى في طهران عن طريق الخطأ بالغاز المسيل للدموع الثلاثاء خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في اليوم العاشر من التظاهرات على تردي الأوضاع المعيشية في إيران، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" للأنباء. اضافة اعلان





وأوضحت الوكالة بعد انتشار صور للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "من أجل تفريق الحشود، استخدم الغاز المسيل للدموع في الزقاق المجاور لمستشفى" سينا الواقع في وسط العاصمة الإيرانية.



وأضافت نقلا عن بيان صادر عن جامعة طهران للعلوم الطبية "كان رد الفعل الطبيعي للمتظاهرين هو إبعاد (الغاز)" و"نتيجة لذلك، وصلت بعض هذه المواد إلى المستشفى عن غير قصد".

تم نسخ الرابط





