مستشفى في طهران يُستهدف عن طريق الخطأ بالغاز المسيل للدموع

وأوضحت الوكالة بعد انتشار صور للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "من أجل تفريق الحشود، استخدم الغاز المسيل للدموع في الزقاق المجاور لمستشفى" سينا الواقع في وسط العاصمة الإيرانية.
وأضافت نقلا عن بيان صادر عن جامعة طهران للعلوم الطبية "كان رد الفعل الطبيعي للمتظاهرين هو إبعاد (الغاز)" و"نتيجة لذلك، وصلت بعض هذه المواد إلى المستشفى عن غير قصد".
