الخميس 2026-07-23 02:20 م

مسقط: نتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بالمنطقة

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان
 
الخميس، 23-07-2026 01:28 م

الوكيل الإخباري-   أكدت سلطنة عُمان ضرورة تجنّب التصعيد في منطقة البحر الأحمر وأي تهديدات من شأنها تعقيد الوضع أو تعريض حرية الملاحة للخطر، مشيرة إلى مواصلة جهودها لاستئناف المسار السياسي في اليمن.

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وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان مقتضب، الخميس، إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات المرتبطة بالوضع في البحر الأحمر، مؤكدة أهمية خفض التوتر والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

 
 


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