مسقط: نتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بالمنطقة

الوكيل الإخباري- أكدت سلطنة عُمان ضرورة تجنّب التصعيد في منطقة البحر الأحمر وأي تهديدات من شأنها تعقيد الوضع أو تعريض حرية الملاحة للخطر، مشيرة إلى مواصلة جهودها لاستئناف المسار السياسي في اليمن.

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