مسقط: نتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بالمنطقة

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان مقتضب، الخميس، إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات المرتبطة بالوضع في البحر الأحمر، مؤكدة أهمية خفض التوتر والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
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