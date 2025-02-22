مسلحون مجهولون يفجرون قنبلة صوتية في مبنى حكومي بإيران (فيديو)

وقال مهدي شمس آبادي، المدعي العام في مدينة زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران: "في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم، انفجرت قنبلة صوتية في مبنى مؤسسة الإسكان بمدينة تشابهار، مما أدى إلى تدميره جزئيا".
ووفق وسائل إعلام ، لم يصب أحد في الحادث، وتقوم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالتحقيق في أسباب الحادث، وتم إصدار الأوامر القضائية اللازمة بهذا الشأن.
وأكدت مؤسسة الإسكان في سيستان وبلوشستان هذا الخبر وأعلنت: "هاجم مسلحون مجهولون مبنى مقر مؤسسة الإسكان وبعد إخلاء المبنى، فجروا قنبلة ودمروا المبنى الإداري للمقر".
🔴انفجار در ساختمان ستاد بنیاد مسکن شهرستان چابهار— شبنامه (@Rppress0) February 22, 2025
🔹صبح امروز خبری در رابطه با انفجار در ساختمان ستاد بنیاد مسکن شهرستان چابهار توسط افراد مسلح ناشناس منتشر شد.
🔹حدود ساعت ۱۰:۳۰ امروز یک بمب در ساختمان بنیاد مسکن شهرستان چابهار منفجر و منجر به تخریب بخشی از آن شد.
🔹مزدوران… pic.twitter.com/SVMwr1G7d7
روسيا اليوم
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