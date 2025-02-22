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مسلحون مجهولون يفجرون قنبلة صوتية في مبنى حكومي بإيران (فيديو)

عناصر من الأمن الإيراني
عناصر من الأمن الإيراني
السبت، 22-02-2025 03:16 م
الوكيل الإخباري-   أفاد المدعي العام لمدينة زاهدان الإيرانية، بهجوم مسلحين مجهولين على مبنى مؤسسة الإسكان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وبعد إخلاء المراجعين فجروا قنبلة صوتية أدت إلى تخريب جزء من المبنى.اضافة اعلان


وقال مهدي شمس آبادي، المدعي العام في مدينة زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران: "في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم، انفجرت قنبلة صوتية في مبنى مؤسسة الإسكان بمدينة تشابهار، مما أدى إلى تدميره جزئيا".

ووفق وسائل إعلام ، لم يصب أحد في الحادث، وتقوم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالتحقيق في أسباب الحادث، وتم إصدار الأوامر القضائية اللازمة بهذا الشأن.

وأكدت مؤسسة الإسكان في سيستان وبلوشستان هذا الخبر وأعلنت: "هاجم مسلحون مجهولون مبنى مقر مؤسسة الإسكان وبعد إخلاء المبنى، فجروا قنبلة ودمروا المبنى الإداري للمقر".


روسيا اليوم 
 
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