مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن

الوكيل الإخباري- قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الأحد إن مسوّدة مذكّرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على التزام واشنطن وحلفائها بعدم مهاجمة طهران أو حلفائها، مقابل تعهّد إيراني بعدم شنّ أي هجوم عسكري استباقي على الولايات المتحدة وحلفائها.





وأضافت الوكالة أن المذكّرة المقترحة تتضمن أيضا إلغاء العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحرب "على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مشيرة إلى أن إسرائيل ستكون مطالبة بإنهاء الحرب في لبنان بموجب التفاهم.



وبحسب تسنيم، تحدّد المذكرة فترة 30 يوما لاتخاذ إجراءات تتعلق بمضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري، مع عودة عدد السفن العابرة للمضيق إلى مستواه ما قبل الحرب خلال هذه الفترة.



وأضافت أن إيران أكدت أن وضع مضيق هرمز "لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب" حتى في حال التوصل إلى اتفاق، مشددة على أنها ستواصل ممارسة سيادتها على المضيق "بشتى السبل"، على أن يعلن عن تفاصيل ذلك لاحقا.



وأشارت الوكالة إلى أن المذكرة تنص كذلك على فترة تمتد 60 يوما لإجراء محادثات بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدة أن طهران "لم تقبل بعد أي إجراءات تتعلق بملفها النووي".



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المفاوضات ستتناول خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوما خطة تتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، في ظل إصرار أميركي على تخلي طهران عنه.



وقالت تسنيم إن مذكّرة التفاهم المقترحة تنص أيضا على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، موضحة أن طهران اشترطت أن يتيح أي إفراج أولي إمكانية الوصول الفعلي إلى هذه الأموال، مع تحديد آلية للإفراج عن بقية الأصول خلال المفاوضات.



وأضافت الوكالة أن رفع الحصار البحري بالكامل يجب أن يتم خلال 30 يوما وفقا للمذكرة المقترحة، محذرة من أنه "إذا لم يتم رفع الحصار البحري فلن يحدث أي تغيير في ما يتعلق بمضيق هرمز".





