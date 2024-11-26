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مسيراته تسللت.. حزب الله يستهدف معسكراً للجيش جنوب نهاريا

لحظة استهداف نهاريا المحتلة بصواريخ حزب الله - أرشيفية
لحظة استهداف نهاريا المحتلة بصواريخ حزب الله - أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 03:23 م
الوكيل الإخباري- بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وصلت إلى نهر الليطاني على بعد 10 كيلومترات من الحدود، رد حزب الله.اضافة اعلان


فقد أعلن الحزب في بيان اليوم الثلاثاء، أنه استهدف معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي جنوب نهاريا للمرة الأولى.

جاء هذا بعدما تسللت مسيرة تجاه نهاريا عصر اليوم.

بدوره، أفاد مراسل "العربية/الحدث"بتسلل مسيرتين من لبنان إلى الجليل الغربي.

أتت هذه التطورات بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن قواته وصلت إلى نهر الليطاني على بعد 10 كيلومترات من الحدود.

وأوضح في تغريدات عبر X، أن قوات من لواء ألكسندروني، واللواء 769، ووحدات غولاني وشالداغ، وصلت إلى نهر الليطاني لأول مرة منذ عام 2000.

جاء هذا بينما تتحضر الأوساط السياسية لإعلان وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان خلال ساعات، وذلك بعد أسابيع من التصعيد.

وقبيل تصديق مرتقب للحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار في لبنان، أكد مسؤول إسرائيلي أن هذا الاتفاق يضمن حرية تحرك بلاده في الداخل اللبناني، عند حصول أي انتهاك.

ورغم هذه التوقعات، لم تتوقف العمليات العسكرية بل زادت حدّة، حيث استهدفت موجة غارات عنيفة 4 مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط قصف على بلدات في الجنوب أيضا وتفجير منازل في بلدة القوزح.

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