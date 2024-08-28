مسيرات أوكرانية تتسبب في اندلاع نيران بمستودع نفط روسي

الوكيل الإخباري- أفادت عدة قنوات روسية على تلغرام، يوم الأربعاء، بأن طائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع نيران بعدد من خزانات النفط في مستودع جلوبوكينسكايا للنفط في منطقة روستوف الروسية.



وأعلن حاكم روستوف فاسيلي جولوبيف في منشور على تلغرام تدمير أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة، لكنه لم يشر إلى أي هجوم على مستودع للنفط. وقالت قناة بازا على تلغرام، والتي تربطها علاقة بأجهزة الأمن الروسية، إن النيران اشتعلت في ثلاثة خزانات بعد سقوط طائرتين مسيرتين على مستودع النفط.

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