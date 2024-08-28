مسيرات أوكرانية تتسبب في اندلاع نيران بمستودع نفط روسي

وأعلن حاكم روستوف فاسيلي جولوبيف في منشور على تلغرام تدمير أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة، لكنه لم يشر إلى أي هجوم على مستودع للنفط. وقالت قناة بازا على تلغرام، والتي تربطها علاقة بأجهزة الأمن الروسية، إن النيران اشتعلت في ثلاثة خزانات بعد سقوط طائرتين مسيرتين على مستودع النفط.
ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من هذه التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.
يأتي الهجوم في الوقت الذي تشير فيه قنوات روسية على تلغرام إلى أن النيران لا تزال مشتعلة بمستودع نفط آخر في روستوف، وهو في منطقة بروليتارسك، بعد نحو 10 أيام من تعرضه لهجوم.
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