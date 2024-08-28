 
الأربعاء 2024-08-28 10:47 ص
 

 

مسيرات أوكرانية تتسبب في اندلاع نيران بمستودع نفط روسي

من المصدر
من المصدر
الأربعاء، 28-08-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت عدة قنوات روسية على تلغرام، يوم الأربعاء، بأن طائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع نيران بعدد من خزانات النفط في مستودع جلوبوكينسكايا للنفط في منطقة روستوف الروسية.

وأعلن حاكم روستوف فاسيلي جولوبيف في منشور على تلغرام تدمير أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة، لكنه لم يشر إلى أي هجوم على مستودع للنفط. وقالت قناة بازا على تلغرام، والتي تربطها علاقة بأجهزة الأمن الروسية، إن النيران اشتعلت في ثلاثة خزانات بعد سقوط طائرتين مسيرتين على مستودع النفط.

اضافة اعلان


ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من هذه التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.
يأتي الهجوم في الوقت الذي تشير فيه قنوات روسية على تلغرام إلى أن النيران لا تزال مشتعلة بمستودع نفط آخر في روستوف، وهو في منطقة بروليتارسك، بعد نحو 10 أيام من تعرضه لهجوم.

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

منوعات هل تعرف أخبث طائر في العالم..؟

تعبيرية

منوعات "خطأ تقني" يمنح مسافرين خصما ضخما على تذاكر الدرجة الأولى

تعبيرية

منوعات باكستاني هرب من عائلة صديقته فوجد نفسه في بلد آخر

ياسمين عبدالعزيز

فن ومشاهير ياسمين عبدالعزيز تتعاون مع كريم فهمي في رمضان 2025

حقل نفطي

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط بظل المخاوف بشأن الطلب العالمي

جون تينيسوود

منوعات ولد في عام مشؤوم.. أكبر معمر في العالم يحتفل بعيده الـ112

تعبيرية

وظائف لوظيفة سائق .. مدعوون للتعيين ووظيفة شاغرة

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي أسعار الذهب محليا تستقر على ارتفاع وسط التوترات الجيوسياسية العالمية



 


الأكثر مشاهدة