مسيرات إسرائيلية تُحلّق بشكل متواصل في أجواء جنوب لبنان صباح اليوم

ويأتي تحليق المسيرات الإسرائيلية اليوم فوق جنوب لبنان بعد ما شهدته مناطق في الجنوب من تحليق مكثف وتنفيذ 4 غارات جوية من طائرات مسيّرة إسرائيلية، كانت تهدف إلى اغتيال 4 عناصر من "حزب الله" اللبناني.
وبعد ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تصفية أحد عناصر "قوات الرضوان" التابعة للحزب اللبناني، وذلك في منطقة عيناتا بجنوب لبنان.
وبذلك، تستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم نهاية العام الماضي، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات التوغّل إلى بلدات ومناطق عديدة في الجنوب اللبناني، إضافة إلى القصف بمختلف أنواع الأسلحة.
روسيا اليوم
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