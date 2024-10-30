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مسيرات إسرائيلية تستهدف 3 سيارات في جبل لبنان .. صور وفيديو

استهداف "فان" في جبل لبنان
استهداف "فان" في جبل لبنان
الأربعاء، 30-10-2024 02:53 م
الوكيل الإخباري-  نفذت مسيرات إسرائيلية 3 هجمات منفصلة في منطقة جبل لبنان اليوم الأربعاء، استهدف الأول سيارة في منطقة بشامون، والثاني سيارة في بلدة عاريا، والثالث سيارة على مفرق عالية - القماطية.اضافة اعلان


وذكرت تقارير صحفية أن محاولة الاغتيال التي نفذت على السيارة في بشامون فشلت، بينما الهجوم الذي استهدف سيارة من نوع "فان" (حافلة صغيرة) في عاريا فقد أدى إلى استشهاد شخص على الأقل وجرح عدد آخر.

وقد أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه تم قطع السير على طريق الكحالة بالاتجاهين بسبب حادث أمني وتحويله صعودا باتجاه بسوس ونزولا باتجاه شويت. كما قطع السير على طريق بشامون باتجاه الساحل بسبب حادث أمني وتحويله الى المسلك المعاكس.

وقالت مصادر أمنية إن الحافلة الصغيرة في عاريا كانت محملة بالذخيرة، ولهذا السبب تسمع أصوات انفجارات متتالية في المنطقة.

وقد تداولت حسابات على منصة "إكس" صور تظهر السيارة المستهدفة وإلى جانبها قطع من الصواريخ على الأرض.

وأعلن الجيش اللبناني أنه بين الساعة 12:30 و14:00 بالتوقيت المحلي، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عاريا- جبل لبنان.



وعند حوالي الساعة 1:25 بالتوقيت المحلي، نفذت مسيرة إسرائيلية هجوما ثالثا استهدف سيارة على مفرق عالية - القماطية في جبل لبنان.



روسيا اليوم
 
gnews

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