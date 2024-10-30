مسيرات إسرائيلية تستهدف 3 سيارات في جبل لبنان .. صور وفيديو

وذكرت تقارير صحفية أن محاولة الاغتيال التي نفذت على السيارة في بشامون فشلت، بينما الهجوم الذي استهدف سيارة من نوع "فان" (حافلة صغيرة) في عاريا فقد أدى إلى استشهاد شخص على الأقل وجرح عدد آخر.
وقد أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه تم قطع السير على طريق الكحالة بالاتجاهين بسبب حادث أمني وتحويله صعودا باتجاه بسوس ونزولا باتجاه شويت. كما قطع السير على طريق بشامون باتجاه الساحل بسبب حادث أمني وتحويله الى المسلك المعاكس.
وقالت مصادر أمنية إن الحافلة الصغيرة في عاريا كانت محملة بالذخيرة، ولهذا السبب تسمع أصوات انفجارات متتالية في المنطقة.
وقد تداولت حسابات على منصة "إكس" صور تظهر السيارة المستهدفة وإلى جانبها قطع من الصواريخ على الأرض.
وأعلن الجيش اللبناني أنه بين الساعة 12:30 و14:00 بالتوقيت المحلي، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عاريا- جبل لبنان.
استهداف سيارة على مفرق عاليه القماطية pic.twitter.com/q3fdaVFcIe— Lebanon Debate (@lebanondebate) October 30, 2024
وعند حوالي الساعة 1:25 بالتوقيت المحلي، نفذت مسيرة إسرائيلية هجوما ثالثا استهدف سيارة على مفرق عالية - القماطية في جبل لبنان.
السيارة المستهدفة على طريق عاريا, و قد ذكرت وكالة المركزية انها كانت تحمل اسلحة, ويبدو في الصور قطع من صاروخ. pic.twitter.com/pxeEIPQZxH— loquacious - لوكاسيوس (@loquacious_lb) October 30, 2024
الفان المستهدف في #عاريا ويظهر فيه والى جانبه السلاح والصاروخ بشكل واضح pic.twitter.com/UtqoSjiuqP— kataeb.org (@kataeb_Ar) October 30, 2024
روسيا اليوم
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