الثلاثاء 2026-03-24 11:02 ص

مسيرات إيرانية تعطل عمل مراكز بيانات لإحدى أكبر الشركات الأمريكية في البحرين

الثلاثاء، 24-03-2026 10:41 ص

الوكيل الإخباري- صرح ممثل عن شركة أمازون Amazon Web Services بأن عمليات مجموعة مراكز البيانات السحابية التابعة للشركة في البحرين قد تعطلت بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وقال ممثل الشركة إن انقطاع خدمة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في البحرين مرتبط بنشاط الطائرات المسيرة في المنطقة.

وأشار أيضا إلى أن الشركة تقوم بنقل العملاء مؤقتا إلى مرافق في مناطق أخرى.


ولم تقدم أمازون أي معلومات حول حجم الأضرار أو الجدول الزمني المتوقع لاستعادة الخدمة.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني في 4 مارس الحالي استهداف أكبر مركز بيانات لشركة "أمازون" الأمريكية في الشرق الأوسط والمتواجد في البحرين. مشيرا إلى أن هذه العملية نفذت بهدف "الحد من دور مراكز البيانات هذه في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ضد إيران".


وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بشن غارات على أهداف في إيران. وردت إيران بشن غارات على إسرائيل، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

 
 


