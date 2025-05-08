الخميس 2025-05-08 10:30 ص
 

مسيّرات الدعم السريع تهاجم مدينة كوستي وغوتيريش قلق من قصف بورتسودان

دخان يتصاعد من مستودع وقود في بورتسودان جراء قصف الدعم السريع
دخان يتصاعد من مستودع وقود في بورتسودان جراء قصف الدعم السريع
 
الخميس، 08-05-2025 09:23 ص
الوكيل الإخباري-  أدت هجمات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع على مدينة كوستي في ولاية الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان، صباح اليوم الخميس، إلى اشتعال النيران في مستودعات وقود، في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء الضربات الجوية التي استهدفت مدينة بورتسودان خلال الأيام الأخيرة.اضافة اعلان


وأفاد مصدر عسكري -اشترط عدم الكشف عن هويته- بأن قوات الدعم السريع هاجمت بـ3 مسيّرات مستودعات الوقود التي تزود الولاية، واشتعلت فيها النيران، وأن الدفاع المدني يحاول السيطرة عليها.

وأمس الأربعاء، أفادت مصادر عسكرية بأن ضربات جديدة نفذتها قوات الدعم السريع استهدفت قاعدة فلامنغو البحرية شمال بورتسودان، وهي أكبر قاعدة بحرية في السودان.

وفي غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء عن "قلقه العميق" إزاء الضربات الجوية التي استهدفت مدينة بورتسودان خلال الأيام الأخيرة.

وحذر غوتيريش من أن هذه الهجمات بطائرات مسيرة تمثل "تصعيدا كبيرا" في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الجزيرة
 
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