مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم في سلطنة عُمان

12:11 م

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، بتعرض خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات، أصابت أحد خزانات الوقود، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية. اضافة اعلان





وأكدت السلطنة إدانتها للاستهداف، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.





