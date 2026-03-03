الثلاثاء 2026-03-03 01:26 م

مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم في سلطنة عُمان

مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم في سلطنة عُمان
مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم في سلطنة عُمان
 
الثلاثاء، 03-03-2026 12:11 م
الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر أمني في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، بتعرض خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات، أصابت أحد خزانات الوقود، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.اضافة اعلان


وأكدت السلطنة إدانتها للاستهداف، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن

اقتصاد محلي أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن

نجاة متسلق بعد ليلتين في درجات حرارة متجمدة بجبال أديرونداك في نيويورك

منوعات نجاة متسلق بعد ليلتين في درجات حرارة متجمدة بجبال أديرونداك في نيويورك

انفجار ضخم يهز وسط الكيان .. وأنباء عن إصابات مباشرة

عربي ودولي انفجار ضخم يهز وسط الكيان .. وأنباء عن إصابات مباشرة

تعبيرية

طب وصحة صيام مرضى الضغط في رمضان ومتى يجب الإفطار فوراً

المركز الوطني للأمن السيبراني يوجه رسالة عاجلة لجميع الأردنيين

أخبار محلية المركز الوطني للأمن السيبراني يوجه رسالة عاجلة لجميع الأردنيين

حلول عملية للهالات السوداء في رمضان

المرأة والجمال حلول عملية للهالات السوداء في رمضان

حسَّان يجري جولة تفقدية لعدد من المواقع في عجلون وإربد

أخبار محلية حسَّان يجري جولة تفقدية لعدد من المواقع في عجلون وإربد

فساتين بديلة للعبايات في رمضان

المرأة والجمال فساتين بديلة للعبايات في رمضان



 






الأكثر مشاهدة