مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم في سلطنة عُمان

وأكدت السلطنة إدانتها للاستهداف، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.
انفجار ضخم يهز وسط الكيان .. وأنباء عن إصابات مباشرة
انفجارات عنيفة تهز طهران وكرج وأصفهان مع تصاعد الحرب لليوم الرابع
الجيش اللبناني يخلي مراكزه في بلدات حدودية جنوبية
ردا على الغارات .. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية
قرار إسرائيلي جديد بالسيطرة على أراضٍ إضافية في لبنان
"الصليب الأحمر" تحذر من توسع العمليات العدائية في المنطقة
الحرس الثوري يعلن تدمير المبنى الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية في البحرين
السفارة الأمريكية في الكويت تعلن الإغلاق حتى إشعار آخر