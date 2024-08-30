مسيرات حزب الله تسقط قتلى .. وصفارات الانذار تدوي شمال اسرائيل

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن حزب الله يطلق يوميًا مسيرات بسبب قدرتها العالية على تجاوز الدفاعات الجوية.

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وأضافت المصادر أن مسيرات حزب الله أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرت بالبنى التحتية وأقلقت المؤسسة الأمنية.