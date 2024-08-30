 
الجمعة 2024-08-30 11:53 م
 

 

مسيرات حزب الله تسقط قتلى .. وصفارات الانذار تدوي شمال اسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 30-08-2024 11:17 م

الوكيل الإخباري-   نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن حزب الله يطلق يوميًا مسيرات بسبب قدرتها العالية على تجاوز الدفاعات الجوية.

اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن مسيرات حزب الله أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرت بالبنى التحتية وأقلقت المؤسسة الأمنية.

 

من جهتها أفادت مراسلة الجزيرة بتواصل دوي صفارات الإنذار في 8 مواقع متفرقة شمال إسرائيل للتحذير من عمليات إطلاق للصواريخ.

 
gnews

أحدث الأخبار

العلم الايراني

عربي ودولي طهران: يجب أن تدخل العلاقات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون

تعبيرية

عربي ودولي مسيرات حزب الله تسقط قتلى .. وصفارات الانذار تدوي شمال اسرائيل

تعبيرية

أخبار محلية تنويه أمني هام لرواد المزارع والمسابح

تعبيرية

فلسطين مسؤولون أمنيون إسرائيليون يعارضون فرض إدارة عسكرية في غزة

تعبيرية

فلسطين روسيا تعرب عن قلقها من توقف عمل الأمم المتحدة في غزة

جوزيب بوريل

فلسطين الممثل الأعلى الأوروبي: عملية إسرائيل بالضفة تزيد التوتر وأي تصعيد قد يؤدي لكارثة

تعبيرية

منوعات مصر .. سيدة تلقي بزوجها من الطابق الخامس

تعبيرية

منوعات هل تواجه مشكلة في تنظيف الأحذية البيضاء ؟ .. اتبع هذه الخطوات



 


الأكثر مشاهدة