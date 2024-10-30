 
الأربعاء 2024-10-30 07:14 م
 

مسيرة أطلقت من العراق تصيب مصنعا عسكريا في نهاريا

مسيرة
مسيرة
الأربعاء، 30-10-2024 05:49 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المسيرة التي استهدفت مصنع المكوّنات الجوية العسكرية في نهاريا في وقت سابق اليوم أطلقت من العراق.اضافة اعلان


وأكدت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أن طائرة مسيّرة انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى تلتقي نواب وأعضاء مجلس محافظة اربد ورؤساء عدد من الجمعيات الخيرية

وزارة الخارجية

أخبار محلية عاجل الأردن يشارك باجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في السعودية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

عربي ودولي الصحة العالمية تطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن: تفكيك عمليات الأونروا سيخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين

تعبيرية

طب وصحة هل الكوليسترول مرض مزمن؟- طبيب يجيب

مسيرة

عربي ودولي مسيرة أطلقت من العراق تصيب مصنعا عسكريا في نهاريا

وزير الصناعة والتجارة

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية قطاع تربية الأبقار في تعزيز الأمن الغذائي



 


الأكثر مشاهدة