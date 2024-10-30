مسيرة أطلقت من العراق تصيب مصنعا عسكريا في نهاريا

05:49 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المسيرة التي استهدفت مصنع المكوّنات الجوية العسكرية في نهاريا في وقت سابق اليوم أطلقت من العراق. اضافة اعلان





وأكدت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أن طائرة مسيّرة انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات.