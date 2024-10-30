مسيرة أطلقت من العراق تصيب مصنعا عسكريا في نهاريا

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أن طائرة مسيّرة انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات.
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