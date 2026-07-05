مسيّرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت

ونشرت الوكالة صورة علّقت عليها "تحلق مسيّرة معادية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت".
-
أخبار متعلقة
-
هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية
-
قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بأثر فوري
-
فنزويلا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 3000 وفاة
-
الجزر الأميركية في المحيط الهادئ تستعد لإعصار "خطير جدا"
-
ترامب: أتابع مراسم تشييع خامنئي
-
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية
-
أستراليا.. اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور
-
اكتشافات أثرية في مصر على ساحل المتوسط تعود لألفي عام