مسيّرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، إن مسيرة إسرائيلية حلقت في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.



ونشرت الوكالة صورة علّقت عليها "تحلق مسيّرة معادية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت".

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