مسيرة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارتين إسرائيليتين، إحداهما نفذت بمسيرة.

اضافة اعلان