 
الأربعاء 2024-10-16 10:17 ص
 
 

مسيرة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية

جانب من قصف الاحتلال على الضاحية الجنوبية
جانب من قصف الاحتلال على الضاحية الجنوبية
الأربعاء، 16-10-2024 07:18 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارتين إسرائيليتين، إحداهما نفذت بمسيرة.

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وجاء ذلك بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لمبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

 
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