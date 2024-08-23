مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

يذكر أن الطيران الإسرائيلي استهدف في وقت سابق اليوم دراجة نارية في عيترون وسيارة في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
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