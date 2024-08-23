مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

04:29 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة في محيط بلدة معركة جنوبي لبنان، دون أنباء عمن كانت تستهدف أو عن سقوط ضحايا حتى الآن. اضافة اعلان





يذكر أن الطيران الإسرائيلي استهدف في وقت سابق اليوم دراجة نارية في عيترون وسيارة في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.