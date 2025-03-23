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مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب

جانب من الاستهداف
جانب من الاستهداف
 
الأحد، 23-03-2025 10:57 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وفي تطور لافت وخطير، وبعد أيام من انهيار وقف إطلاق النار في غزة، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إطلاق خمسة صواريخ من لبنان اتجاه "الأراضي الإسرائيلية".

وبينما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية ثلاثة صواريخ، سقط اثنان في الأراضي اللبنانية.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه الهجوم "الأول من نوعه" منذ ثلاثة أشهر، موضحةً أن إطلاق القذائف من لبنان يُمثِّل "انتهاكا خطيرا" من حزب الله.

الجزيرة
 
 
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جانب من الاستهداف

عربي ودولي مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب

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