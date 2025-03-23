مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب

وفي تطور لافت وخطير، وبعد أيام من انهيار وقف إطلاق النار في غزة، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إطلاق خمسة صواريخ من لبنان اتجاه "الأراضي الإسرائيلية".
وبينما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية ثلاثة صواريخ، سقط اثنان في الأراضي اللبنانية.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه الهجوم "الأول من نوعه" منذ ثلاثة أشهر، موضحةً أن إطلاق القذائف من لبنان يُمثِّل "انتهاكا خطيرا" من حزب الله.
الجزيرة
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