مسيّرة تستنفر سلطات الطيران في نيويورك

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الوكيل الإخباري- فتحت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تحقيقا بعد بلاغ من طاقم طائرة تابعة لشركة "جيت بلو" عن اصطدامها بمسيّرة أثناء اقترابها من الهبوط في مطار جون إف. كينيدي الدولي في نيويورك. اضافة اعلان





وقالت الإدارة إن الحادث وقع قرابة الساعة السابعة والربع صباح الاثنين، عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع نحو ثلاثة آلاف قدم (914 مترا) أثناء اقترابها من الساحل.



ورغم البلاغ، هبطت الطائرة بسلام ولم تحتج إلى أي مساعدة إضافية، فيما لم تُظهر عمليات الفحص الأولية أي أضرار واضحة.



وأكدت شركة "جيت بلو" أن جميع الركاب غادروا الطائرة بصورة طبيعية، قبل إخراجها من الخدمة لإجراء فحص فني شامل.



وأضافت الشركة أنها "لم تعثر على أي أضرار أو دليل يؤكد وقوع اصطدام"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز إيرباص A321 وكانت تشغل رحلة ليلية قادمة من لاس فيغاس إلى نيويورك.



ويأتي الحادث في وقت تشدد فيه السلطات الأميركية إجراءاتها المتعلقة بسلامة الطيران، وسط تزايد المخاوف من المخاطر التي تشكلها الطائرات المسيّرة على حركة الملاحة الجوية، خاصة في محيط المطارات الكبرى.







