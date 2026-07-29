مسيرة تستهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي في مصر

الوكيل الإخباري- أعلنت "أمبري" للأمن البحري عن استهداف مسيرة لمنشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي في مصر.



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وقالت إنه وقع اليوم الأربعاء، هجوم بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر.