الأربعاء 2026-07-29 08:03 م

مسيرة تستهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي في مصر

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 07:15 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت "أمبري" للأمن البحري عن استهداف مسيرة لمنشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي في مصر.

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وقالت إنه وقع اليوم الأربعاء، هجوم بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر.


وأضافت أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية بدمياط بمصر.

 
 


gnews

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