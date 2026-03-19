مسيّرة تسقط في مصفاة سامرف السعودية والسلطات تقيم الأضرار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط طائرة مسيّرة في مصفاة سامرف الواقعة في مدينة ينبع الصناعية على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لـ "تقييم الأضرار". اضافة اعلان





وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق، في منشور على منصة "إكس" بـ"اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه ميناء ينبع".



ومصفاة سامرف مملوكة لشركة النفط السعودية "أرامكو" وشركة "موبيل ينبع للتكرير المحدودة"، التابعة لشركة "إكسون موبيل".



وقال مصدر في قطاع النفط، إن ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وهو منفذ التصدير الوحيد للنفط الخام السعودي حاليا، استُهدف بهجوم جوي الخميس، مضيفا أن التأثير كان محدودا.



ولم يتضح على الفور ما الذي استُهدف تحديدا في ينبع.



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، فجر الخميس، اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية، بعد أن تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية.



وتتواصل حرب إيران لليوم الـ20 على التوالي، منذ اندلاعها في 28 شباط 2026، عقب ضربات جوية واسعة النطاق نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن عمليتين سُمًيت "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، واستهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى.



وأدت تلك الضربات في يومها الأول إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة في وقت لاحق، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.





