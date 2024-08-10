مسيرة روسية تدمر مدرعة أمريكية في كورسك

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال أنشطة استطلاعية في المنطقة، رصد العسكريون الروس مركبة مدرعة من طراز MaxxPro أمريكية الصنع كان يستخدمها الجيش الأوكراني.
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