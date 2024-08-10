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مسيرة روسية تدمر مدرعة أمريكية في كورسك

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 01:36 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن أطقم الطائرات بدون طيار التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز MaxxPro في منطقة حدودية بمقاطعة كورسك.


وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال أنشطة استطلاعية في المنطقة، رصد العسكريون الروس مركبة مدرعة من طراز MaxxPro أمريكية الصنع كان يستخدمها الجيش الأوكراني.

 

وبعد اتخاذ القرار، وجه مشغل طائرة بدون طيار FPV روسية ضربة دقيقة للمركبة، مما أدى إلى تدميرها

 

RT

gnews

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