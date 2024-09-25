مسيّرة عراقية تصيب هدفا بإيلات

وأشارت وسائل إعلام عبرية بأن طائرة بدون طيار انفجرت في ميناء إيلات .
وذكرت وجود إصابة رجل يبلغ من العمر 68 عاما بشظايا طفيفة .
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