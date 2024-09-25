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مسيّرة عراقية تصيب هدفا بإيلات

طائرة مسيرة
مسيّرة
الأربعاء، 25-09-2024 11:48 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام، بأن دوي انفجار سمع في إيلات "أم الرشراش"ـ بعد تفعيل صافرات الإنذار خشية من عبور مسيرة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية بأن طائرة بدون طيار انفجرت في ميناء إيلات . 

وذكرت وجود إصابة رجل يبلغ من العمر 68 عاما بشظايا طفيفة .

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وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق إطلاق مسيرة باتجاه هدف في منطقة أم الرشراش المحتلة.

 
gnews

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