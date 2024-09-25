مسيّرة عراقية تصيب هدفا بإيلات

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام، بأن دوي انفجار سمع في إيلات "أم الرشراش"ـ بعد تفعيل صافرات الإنذار خشية من عبور مسيرة.



وأشارت وسائل إعلام عبرية بأن طائرة بدون طيار انفجرت في ميناء إيلات .



وذكرت وجود إصابة رجل يبلغ من العمر 68 عاما بشظايا طفيفة .

اضافة اعلان