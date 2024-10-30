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مشاهد مروعة .. مقتل أكثر من 51 شخص بفيضانات عارمة في إسبانيا

جانب من الفيضانات في فالنسيا
جانب من الفيضانات في فالنسيا
الأربعاء، 30-10-2024 02:10 م
الوكيل الإخباري-   أفادت السلطات الإسبانية -اليوم الأربعاء- بمقتل 51 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديد والطرق السريعة.اضافة اعلان


وأكدت خدمات الطوارئ في المنطقة الشرقية من فالنسيا حصيلة القتلى.

وتسببت العواصف الممطرة أمس الثلاثاء في فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا.

وخرج قطار فائق السرعة، يقل نحو 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، على الرغم من أن سلطات السكك الحديد ذكرت أنه لم يصب أحد بأذى، إثر ذلك توقفت خدمة القطارات فائقة السرعة بين مدينة فالنسيا ومدريد، وكذلك عديد من خطوط الركاب.





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