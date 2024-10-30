مشاهد مروعة .. مقتل أكثر من 51 شخص بفيضانات عارمة في إسبانيا

وأكدت خدمات الطوارئ في المنطقة الشرقية من فالنسيا حصيلة القتلى.
وتسببت العواصف الممطرة أمس الثلاثاء في فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا.
وخرج قطار فائق السرعة، يقل نحو 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، على الرغم من أن سلطات السكك الحديد ذكرت أنه لم يصب أحد بأذى، إثر ذلك توقفت خدمة القطارات فائقة السرعة بين مدينة فالنسيا ومدريد، وكذلك عديد من خطوط الركاب.
انجراف امراة وسط سيول فالنسيا الاسبانية pic.twitter.com/i6MndeAemq— بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) October 30, 2024
سيول جارفة تجتاح ارجاء فالنسيا الاسبانية pic.twitter.com/8eWKV4zmfU— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 30, 2024
October 30, 2024
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