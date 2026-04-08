الأربعاء 2026-04-08 11:13 م

مشاورات مكثفة في إيران لتحديد الفريق المفاوض الجمعة

الأربعاء، 08-04-2026 12:50 م
الوكيل الإخباري-   نفت طهران، اليوم الأربعاء، حسم هوية رئيس وفدها المفاوض في المحادثات المرتقبة يوم الجمعة، مؤكدة أن مشاورات مكثفة جارية بين قادة البلاد لتحديد الفريق.اضافة اعلان


ونفى مصدر لوكالة "تسنيم" التقارير عن تحديد رئيس الوفد، مشيرًا إلى دراسة أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي والجهات الحكومية لكل الجوانب، مع وعد ببيان رسمي قريب. ونصح بتجنب التكهنات غير المؤكدة بسبب حساسية الوضع.

من جهة أخرى، قالت وكالة "إسنا" إن مسؤولًا إيرانيًا رفيع المستوى سيرأس الوفد، بينما يترأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الجانب الأمريكي.

ويشمل الاقتراح الإيراني 10 بنود تغطي البرنامج النووي، وأمن المنطقة، والعقوبات الأمريكية منذ 45 عامًا.

وفي ردود الفعل الإيرانية على هذا الأمر، قال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي، إن كل الشروط مهمة وستدرج كتابيًا في الاتفاق، مشيرًا إلى أن باكستان ملتزمة كدولة مضيفة. وقال: "إذا فشلت المفاوضات، سنعود إلى سياسة الماضي".

بدوره، بارك محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، "النصر الاستراتيجي"، وأكد إعادة الإعمار الجهادي مع الحفاظ على القوة العسكرية، مضيفًا: "عصر إيران الجديد بدأ".

أما محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، فذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت لقبول البنود العشرة بعد ثلاثة تراجعات، لكن "اليد على الزناد" حتى التحقق الكامل.

وقال غلام حسين محسني، رئيس السلطة القضائية، إن الشعب أثبت عدم الاستسلام.

أما علي نيكزاد، نائب رئيس مجلس الشورى، فقال إنه لا توقيع دون الشروط العشرة، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع السابق.

ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة لأسبوعين رهناً بفتح هرمز، مع ترحيب إيراني مشروط يصفه بـ"النصر"، وسط تداول أسماء مثل محمد باقر قاليباف دون تأكيد رسمي.

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






