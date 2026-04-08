مشاورات مكثفة في إيران لتحديد الفريق المفاوض الجمعة

ونفى مصدر لوكالة "تسنيم" التقارير عن تحديد رئيس الوفد، مشيرًا إلى دراسة أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي والجهات الحكومية لكل الجوانب، مع وعد ببيان رسمي قريب. ونصح بتجنب التكهنات غير المؤكدة بسبب حساسية الوضع.
من جهة أخرى، قالت وكالة "إسنا" إن مسؤولًا إيرانيًا رفيع المستوى سيرأس الوفد، بينما يترأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الجانب الأمريكي.
ويشمل الاقتراح الإيراني 10 بنود تغطي البرنامج النووي، وأمن المنطقة، والعقوبات الأمريكية منذ 45 عامًا.
وفي ردود الفعل الإيرانية على هذا الأمر، قال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي، إن كل الشروط مهمة وستدرج كتابيًا في الاتفاق، مشيرًا إلى أن باكستان ملتزمة كدولة مضيفة. وقال: "إذا فشلت المفاوضات، سنعود إلى سياسة الماضي".
بدوره، بارك محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، "النصر الاستراتيجي"، وأكد إعادة الإعمار الجهادي مع الحفاظ على القوة العسكرية، مضيفًا: "عصر إيران الجديد بدأ".
أما محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، فذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت لقبول البنود العشرة بعد ثلاثة تراجعات، لكن "اليد على الزناد" حتى التحقق الكامل.
وقال غلام حسين محسني، رئيس السلطة القضائية، إن الشعب أثبت عدم الاستسلام.
أما علي نيكزاد، نائب رئيس مجلس الشورى، فقال إنه لا توقيع دون الشروط العشرة، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع السابق.
ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة لأسبوعين رهناً بفتح هرمز، مع ترحيب إيراني مشروط يصفه بـ"النصر"، وسط تداول أسماء مثل محمد باقر قاليباف دون تأكيد رسمي.
