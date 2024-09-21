مشروع قانون يقترح سحب سلطة الانتخابات من المحكمة الإدارية في تونس

وقال في بيان، إن “رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أشرف على اجتماع مكتب مجلس النواب الذي نظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح (تعديل) بعض أحكام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو/ أيار 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدم من قبل مجموعة من النواب”.
ويشمل مقترح القانون أن تتولى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.
وأوضح بيان البرلمان، أمس الجمعة، أن “مكتب المجلس قرر إحالة المقترح إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه”.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تنتج 1.4 مليون مسيّرة
-
أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة
-
أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا
-
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة
-
مصر.. بيان جديد بزيادة عدد مصابي المرض الغامض في أسوان
-
طالبان ترغب بحضور ممثلها قمة "بريكس" في قازان
-
الأمطار الغزيرة تجبر مئات الأشخاص على الإجلاء في كوريا الجنوبية
-
الخصائص الرئيسية لطائرة "أوريون" المسيّرة الروسية