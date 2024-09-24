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مصابون بنهاريا ونيران بكريات شمونة

جانب من الحرائق بكريات شمونة
جانب من الحرائق بكريات شمونة
الثلاثاء، 24-09-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 9 مصابين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفى نهاريا إثر القصف الأخير في الجليل الغربي.

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من جهة ثانية، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 6 طواقم إطفاء أرسلت لإخماد نيران اندلعت في مبان بكريات شمونة.

 
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