مصابون بنهاريا ونيران بكريات شمونة

من جهة ثانية، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 6 طواقم إطفاء أرسلت لإخماد نيران اندلعت في مبان بكريات شمونة.
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