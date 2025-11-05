الأربعاء 2025-11-05 10:05 م
 

مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة

الأربعاء، 05-11-2025 09:43 م
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر أمنية تركية بأن رئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين التقى برئيس فريق التفاوض التابع لحركة حماس خليل الحية، الأربعاء، وناقشا الخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن كالين التقى بوفد حماس في إسطنبول، وبحث الجانبان أيضا سبل ضمان سير عملية وقف إطلاق النار بسلاسة وكيفية التغلب على المشكلات القائمة.
 
 
