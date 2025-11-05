مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة

وأضافت المصادر أن كالين التقى بوفد حماس في إسطنبول، وبحث الجانبان أيضا سبل ضمان سير عملية وقف إطلاق النار بسلاسة وكيفية التغلب على المشكلات القائمة.
-
