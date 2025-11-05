مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة

09:43 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أمنية تركية بأن رئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين التقى برئيس فريق التفاوض التابع لحركة حماس خليل الحية، الأربعاء، وناقشا الخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في غزة.





وأضافت المصادر أن كالين التقى بوفد حماس في إسطنبول، وبحث الجانبان أيضا سبل ضمان سير عملية وقف إطلاق النار بسلاسة وكيفية التغلب على المشكلات القائمة.



