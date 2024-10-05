مصادر إسرائيلية: الرد سيكون قاسيا وكبيرا وفي إيران

الرد على إيران سيكون قاسيا".
من جهته، نقل موقع واللا العبري عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي أثبتت فعاليتها خلال الهجوم الصاروخي الإيراني. وقال:"نستعد لشن هجوم على إيران وسيكون جديا ومهما وليس حدثا ثانويا".
ونقلت صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي قوله نستعد لهجوم كبير في إيران.
وقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني اتخذ أمس الجمعة قرارا بالرد على هجوم إيران الأخير، في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن على حق إسرائيل في الرد على أي هجمات تتعرض لها، لكنه دعاها للتفكير في "بدائل أخرى".-(الجزيرة)
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