مصادر إسرائيلية: الرد سيكون قاسيا وكبيرا وفي إيران

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا. وبين الجيش أنه منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.

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