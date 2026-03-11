مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني

02:58 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "جيوروزاليم بوست"، الأربعاء، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن تغيير النظام الإيراني لم يكن هدفاً لإسرائيل في هذه الحرب. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية "ستنظر بإيجابية إلى تغيير النظام، وترغب في المساعدة في تهيئة ظروف ذلك، لكنها لم تكن لديها أوهام بأن العمل العسكري وحده يمكن أن يضمن مثل هذه النتيجة".



ويبدو أن هذا الطرح يتناقض مع خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتردد بين دعوة المتظاهرين للخروج إلى الشوارع لتغيير النظام، وبين تغيير النظام كحدث محتمل.







