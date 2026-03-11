الأربعاء 2026-03-11 04:31 م

مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني

مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني
مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني
 
الأربعاء، 11-03-2026 02:58 م
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة "جيوروزاليم بوست"، الأربعاء، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن تغيير النظام الإيراني لم يكن هدفاً لإسرائيل في هذه الحرب.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية "ستنظر بإيجابية إلى تغيير النظام، وترغب في المساعدة في تهيئة ظروف ذلك، لكنها لم تكن لديها أوهام بأن العمل العسكري وحده يمكن أن يضمن مثل هذه النتيجة".

ويبدو أن هذا الطرح يتناقض مع خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتردد بين دعوة المتظاهرين للخروج إلى الشوارع لتغيير النظام، وبين تغيير النظام كحدث محتمل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

٨

شؤون برلمانية البدادوة: التأخر بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة تسيب وتهكم على المال العام

"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

أخبار محلية "أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

الصفدي يتلقى اتصالات من نظراء بروناي وسنغافورة وإستونيا حول التصعيد الإقليمي

أخبار محلية الصفدي يتلقى اتصالات من نظراء بروناي وسنغافورة وإستونيا حول التصعيد الإقليمي

إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026

أخبار محلية إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026

استثناء الشركات والمزارعين ورفع نسبة الكسر خاصة الذرة لمدة شهرين

شؤون برلمانية استثناء الشركات والمزارعين ورفع نسبة الكسر خاصة الذرة لمدة شهرين

إسبانيا تسحب سفيرها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة .. ما القصة؟

عربي ودولي إسبانيا تسحب سفيرها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة .. ما القصة؟

مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني

عربي ودولي مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

اقتصاد محلي ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية



 






الأكثر مشاهدة