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مصادر إسرائيلية تحذر من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:44 م
الوكيل الإخباري- كشف المحلل العسكري للقناة 15 العبرية، يوسي يهوشع، أن تقارير في الولايات المتحدة تشير إلى نقص في الصواريخ الاعتراض والهجوم، الأمر الذي يقيد حرية العمل العسكري الإسرائيلي تجاه إيران.اضافة اعلان


وفي المقابل، تحذر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ أسابيع طويلة من نقص خطير في الميزانية المخصصة لتعزيز القدرات، دون أن تفصل طبيعة هذا النقص تحديدا، في تناقض مع الشفافية الأمريكية.

يأتي هذا التحذير في وقت تعترف فيه تقارير غربية بأن مخزونات إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية الحيوية، مثل صواريخ "آرو" البعيدة المدى، قد استنفدت بنسبة تفوق 81% منذ بداية الحرب مع إيران، مع توقعات باستهلاكها بالكامل مع استمرار التصعيد.
 
 


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