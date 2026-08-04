مصادر إسرائيلية تحذر من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية

وفي المقابل، تحذر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ أسابيع طويلة من نقص خطير في الميزانية المخصصة لتعزيز القدرات، دون أن تفصل طبيعة هذا النقص تحديدا، في تناقض مع الشفافية الأمريكية.
يأتي هذا التحذير في وقت تعترف فيه تقارير غربية بأن مخزونات إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية الحيوية، مثل صواريخ "آرو" البعيدة المدى، قد استنفدت بنسبة تفوق 81% منذ بداية الحرب مع إيران، مع توقعات باستهلاكها بالكامل مع استمرار التصعيد.
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