مصادر إسرائيلية ترجح إجراء انتخابات بين شهري مارس وأبريل

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف عن مصدر في الأحزاب الحريدية أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون بين شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين بسبب أزمة قانون التجنيد.

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