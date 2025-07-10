الخميس 2025-07-10 10:09 ص
 

مصادر إسرائيلية ترجح إجراء انتخابات بين شهري مارس وأبريل

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أرشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف عن مصدر في الأحزاب الحريدية أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون بين شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين بسبب أزمة قانون التجنيد.

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وأشار المصدر إلى أن الكنيست سيحل بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول جزئيا بسبب صعوبة تمرير قانون التجنيد والميزانية.

 
 
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