مصادر إسرائيلية: على الحكومة إبداء مرونة بمفاوضات صفقة التبادل

في الوقت نفسه، نقلت الهيئة عن مصدر وصفته بالمطلع أن موقف حركة حماس لا يسمح بتحقيق تقدم، وأن المفاوضات "تشهد حالة من الجمود".
وذكر المصدر نفسه أن إسرائيل تطالب بالحصول على قائمة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، "وحتى الآن لم يحدث ذلك".
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