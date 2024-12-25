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مصادر إسرائيلية: على الحكومة إبداء مرونة بمفاوضات صفقة التبادل

نتنياهو
نتنياهو
الأربعاء، 25-12-2024 10:17 م
الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بفريق التفاوض الإسرائيلي قولهم إن على إسرائيل "إبداء مزيد من المرونة" لتحقيق تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.اضافة اعلان


في الوقت نفسه، نقلت الهيئة عن مصدر وصفته بالمطلع أن موقف حركة حماس لا يسمح بتحقيق تقدم، وأن المفاوضات "تشهد حالة من الجمود".

وذكر المصدر نفسه أن إسرائيل تطالب بالحصول على قائمة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، "وحتى الآن لم يحدث ذلك".
 
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