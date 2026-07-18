مصادر إيرانية: أول اتصال دولي للمرشد الأعلى الجديد قد يكون مع الرئيس بوتين

06:15 م

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة "تاس" الروسية أن أول اتصال دولي للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي قد يكون إما مكالمة هاتفية أو لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اضافة اعلان





ونقلت الوكالة عن المصدر الإيراني قوله: "روسيا دولة قريبة منا، وسعادته (فلاديمير بوتين) صديق مقرب للجمهورية الإسلامية. ومن المحتمل أن تكون أول مكالمة وأول لقاء مع الرئيس بوتين"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي، وبسبب الوضع العسكري والاعتبارات الأمنية، فإنه (المرشد الأعلى مجتبى خامنئي) لا يظهر في الأماكن العامة".



وتولى مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي، منصب المرشد الأعلى لإيران في أعقاب مقتل والده جراء ضربات صاروخية أمريكية وإسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران في يونيو 2026، خلال الحرب المفتوحة التي تشنها واشنطن وحلفاؤها على الجمهورية الإسلامية.



ويُعد مجتبى خامنئي، المولود عام 1969، شخصية نافذة منذ فترة طويلة داخل المؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية، حيث كان يدير مكتب والده ويشرف على العديد من الملفات الحساسة، بما في ذلك العلاقات مع الحرس الثوري والمؤسسة الأمنية. وكان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الوريث الأكثر احتمالاً لوالده، رغم أن عملية انتقال السلطة جرت في ظل ظروف استثنائية.



وتأتي هذه المؤشرات حول أول اتصال دولي للمرشد الأعلى الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية-الإيرانية تطوراً مهماً، حيث وقع البلدان في مارس 2025 معاهدة شراكة استراتيجية شاملة، تشمل التعاون الدفاعي والاقتصادي والتجاري. كما لعبت موسكو دوراً دبلوماسياً مهماً في محاولات التهدئة بين واشنطن وطهران.





