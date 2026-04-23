مصادر: الولايات المتحدة اعترضت 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر في قطاعي الشحن والأمن الأربعاء أن الجيش الأميركي اعترض ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية، ويعمل على تغيير مسارها بعيدا عن مواقعها قرب الهند وماليزيا وسريلانكا.





وتفرض واشنطن حصارا على التجارة البحرية الإيرانية، بينما أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من الإبحار عبر مضيق هرمز، مدخل الخليج العربي. وبعد مرور شهرين تقريبا على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، لا تزال بوادر استئناف محادثات السلام ضئيلة في ظل وقف إطلاق النار الهش.



وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى انقطاع خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، مسببا أزمة طاقة عالمية. واستولت القوات الأميركية على سفينة شحن إيرانية وناقلة نفط خلال الأيام الماضية. وأعلنت إيران أنها سيطرت على سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز اليوم، بعد إطلاق النار عليهما وعلى سفينة أخرى، في أولى العمليات من هذا القبيل التي تقوم بها منذ بدء الحرب.



وأفادت مصادر في قطاع الشحن البحري، بينها مصدران أميركي وهندي، بالإضافة إلى مصدرين منفصلين في مجال الأمن البحري الغربي، بأن الولايات المتحدة غيرت مسار ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية.





