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مصادر تعدد لرويترز أسباب صمود حزب الله

قوات حزب الله
قوات حزب الله
الأربعاء، 25-09-2024 01:29 م

الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن القيادة المرنة لحزب الله وشبكة أنفاقه وترسانة أسلحته عوامل تساعده على الصمود أمام إسرائيل.

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وقالت المصادر إن حزب الله كان يجلب الصواريخ إلى لبنان بوتيرة سريعة تحسبا لصراع مديد، ولكنه يسعى لتجنب حرب شاملة.


وأكدت أن هجمات حزب الله الصاروخية لا تزال ممكنة لأن سلسلة القيادة ظلت تعمل، وقادرة على التواصل بفضل شبكة هاتفية ثابتة مخصصة وأجهزة أخرى.


وأشارت المصادر إلى أن حزب الله درب مقاتليه على العمل بمجموعات صغيرة في حال انكسرت سلسلة القيادة.


ووفقا لتلك المصادر، فإن إطلاق صواريخ من مناطق استهدفتها إسرائيل سابقا يثبت قدرة حزب الله على إخفاء أسلحته.

 
gnews

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