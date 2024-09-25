مصادر تعدد لرويترز أسباب صمود حزب الله

وقالت المصادر إن حزب الله كان يجلب الصواريخ إلى لبنان بوتيرة سريعة تحسبا لصراع مديد، ولكنه يسعى لتجنب حرب شاملة.
وأكدت أن هجمات حزب الله الصاروخية لا تزال ممكنة لأن سلسلة القيادة ظلت تعمل، وقادرة على التواصل بفضل شبكة هاتفية ثابتة مخصصة وأجهزة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن حزب الله درب مقاتليه على العمل بمجموعات صغيرة في حال انكسرت سلسلة القيادة.
ووفقا لتلك المصادر، فإن إطلاق صواريخ من مناطق استهدفتها إسرائيل سابقا يثبت قدرة حزب الله على إخفاء أسلحته.
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