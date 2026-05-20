مصادر تكشف دور قادة الخليج في عدول ترامب عن شن هجوم جديد على إيران

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان على بعد ساعة واحدة من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على إيران، قبل أن يعلن فجأة، منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية.



وقال ترامب، أمس الثلاثاء، متحدثا عن أسطوله الحربي في المنطقة: "أسطولنا مجهز بالكامل، وكنا على أهبة الاستعداد للبدء".

إلا أن مدى قرب اندلاع الحرب لا يزال موضع تساؤل، حيث صرح مسؤولون من بعض دول الخليج، الذين ادعى ترامب أنهم حثوه على تأجيل الضربات، بأنهم لم يكونوا على علم بأي عمل عسكري وشيك.



الأسباب الحقيقية وراء تأجيل ترامب مهاجمة إيران مجددا

ورغم اختلاف المصادر حول الجدول الزمني المتوقع للضربات، إلا أن تراجع ترامب يعد أحدث مثال على تهديده باستخدام القوة المفرطة ضد إيران ثم تغيير موقفه فجأة.



مهلة جديدة للمفاوضات

وبعد يوم من تراجعه، حدد ترامب مهلة جديدة لطهران للتوصل إلى اتفاق مقبول لإنهاء الحرب، قائلا: "أقصد يومين أو ثلاثة، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو مطلع الأسبوع المقبل. فترة زمنية محدودة".



ويرى مسؤولون أن ترامب متردد في استئناف الحرب ويفضل بشدة التوصل إلى اتفاق، خاصة أن الخيارات العسكرية المتاحة ستطيل أمد صراع غير شعبي ومكلف تسبب في تراجع شعبيته.



ومع ذلك، ورغم مزاعم ترامب بإحراز تقدم في المفاوضات، لم تتراجع إيران علناً عن مطالبها الأساسية، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، مما يضع الرئيس الأمريكي في موقف صعب وهو يدرس خطوته التالية.



خطط عسكرية جاهزة وضغوط خليجية

وكشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن الجيش الأمريكي وضع خططا تفصيلية لمعركة جوية متعددة المراحل ضد إيران، شملت الأهداف المختارة وإحداثياتها.



وفي الأثناء، ضغط قادة قطر والسعودية والإمارات على واشنطن للتريث في شن أي عمل عسكري، خوفاً من رد إيراني قد يستنزف موارد البنية التحتية الحيوية للطاقة في دول الخليج. وتراوحت مطالبهم بين إعطاء فرصة للدبلوماسية واحترام مشاعر موسم الحج.



وقال ترامب، الثلاثاء، ردا على سؤال حول مخاوف القادة الخليجيين من رد إيراني: "لا تزال لديهم قدرة محدودة. ليس كثيراً، لكن لديهم القليل".



قيود خليجية محتملة على القواعد الأمريكية

أفاد مسؤول أمريكي لـCNN أن عدة دول خليجية أشارت إلى أنها ستفرض قيودا أكثر صرامة على استخدام قواعدها العسكرية أو مجالها الجوي إذا مضى ترامب قدماً في شن ضربات إضافية، وأن الكويت وقطر والسعودية والإمارات قد تتخذ إجراءات مماثلة للحد من وصول القوات الأمريكية.



وشكل قادة الخليج "جبهة موحدة" لإقناع ترامب بمنح الدبلوماسية فرصة، وهو ما يبدو أنه أتى بثماره، حيث قال ترامب: "اتخذت القرار. فاتصلوا بي وقالوا: سيدي، هل يمكنك منحنا يومين إضافيين؟ لأننا نعتقد أنهم يتصرفون بعقلانية".



خطط عسكرية متجددة

على الرغم من قرار ترامب بالتريث، فإن الخطط العسكرية الموجهة ضد إيران لا تزال متاحة، ومن المتوقع تغيير اسم العملية من "الغضب الملحمي" إلى "المطرقة الثقيلة"، في خطوة قد تُعتبر محاولة للالتفاف على قانون صلاحيات الحرب الذي يشترط موافقة الكونغرس بعد 60 يوماً من إخطاره بالعمل العسكري.