الأحد 2026-04-26 02:13 م

مصادر تكشف لـCBS عن المستهدفين الحقيقيين من الهجوم على حفل عشاء ترامب

الأحد، 26-04-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري- نقلت قناة CBS عن مصادرها أن مطلق النار خلال حفل العشاء الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاد بأنه "استهدف مسؤولين في إدارة ترامب".

تم مساء السبت إخلاء جميع الحاضرين في فندق "هيلتون واشنطن" بالعاصمة الأمريكية، حيث كان يقام العشاء الرسمي السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض وأعضاء الإدارة الأمريكية، بما في ذلك ترامب وزوجته وذلك بعد أن دوت إطلاقات نارية داخل المبنى.

وتم القبض على المشتبه به في إطلاق النار بسرعة من قبل قوات الأمن، وأُصيب أحد عملاء جهاز الخدمة السرية بجروح.

اضافة اعلان


وجاء في تقرير CBS: "كول ألين، المشتبه به في إطلاق النار… صرح لجهات إنفاذ القانون بعد اعتقاله بأنه أراد إطلاق النار على مسؤولي إدارة ترامب".


وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام الفيدرالي أن المشتبه به في إطلاق النار والمتهم باقتحام حفل العشاء بحضور الرئيس دونالد ترامب، سيُحاكم في العاصمة الأمريكية يوم الاثنين.


وبحسب المدعية الأمريكية جينين بيرو، سيُوجه إلى المشتبه به تهمة استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، وتهديد أو اعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير.

 
 


أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

طب وصحة أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

أخبار محلية "البلقاء التطبيقية" تحصل على المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للمناظرات باللغة العربية

أخبار محلية زراعة العقبة تدعو المزارعين لتأمين البرك الزراعية وتلوح بإجراءات قانونية بحق المخالفين

خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

منوعات خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

نقابة المهندسين: خطر داهم في منطقة صافوط وإجراءات فورية مطلوبة

أخبار محلية نقابة المهندسين: خطر داهم في منطقة صافوط وإجراءات فورية مطلوبة

فيديو الوكيل “جريمة هزت وجدان الأردنيين”

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تثمن إنجازات كهربة الريف وتدعو لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة

تُعد إضافات متصفح Google Chrome من أبرز الأدوات التي تعزّز تجربة التصفح، إذ توفّر مزايا متعددة تسهّل الاستخدام وتزيد الإنتاجية، إلا أن كثرتها تجعل بعض الخيارات المميزة غير معروفة لدى كثير من المستخدمي

تكنولوجيا إضافات مخفية في Google Chrome قد تغيّر طريقة تصفحك بالكامل



 
 






