مصادر سورية وعربية: الأسد طلب المساعدة من عدة دول ولكن دون نتيجة

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سوريين وعرب ومصادر مطلعة ان الحكومة العراقية رفضت طلب نظام الأسد حشد مزيد من القوات.

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وبين أن إيران أبلغت سرا دبلوماسيين عربا أنه من الصعب إرسال قوات لسوريا.