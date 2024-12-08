 
الأحد 2024-12-08 03:17 ص
 

مصادر سورية وعربية: الأسد طلب المساعدة من عدة دول ولكن دون نتيجة

بشار الاسد
بشار الاسد
الأحد، 08-12-2024 02:17 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سوريين وعرب ومصادر مطلعة ان الحكومة العراقية رفضت طلب نظام الأسد حشد مزيد من القوات.

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وبين أن إيران أبلغت سرا دبلوماسيين عربا أنه من الصعب إرسال قوات لسوريا.


وأضافت ان الأسد طلب المساعدة من عدة دول ولكن من دون نتيجة.

 
gnews

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