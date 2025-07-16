الأربعاء 2025-07-16 05:52 م
 

مصادر عبرية : جيش الاحتلال يستعد لعدة أيام من الهجمات العسكرية على سورية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 16-07-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-    كشفت القناة 12 العبرية أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في  سورية، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيرة والحربية.

وكشفت القناة أنه تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى  سورية.

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 ومن المرجح أيضا وصول لواء المظليين إلى  سورية، مبينة أنه حتى الآن، نفذت 160 غارة بطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى هجمات في دمشق.

 
 
gnews

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