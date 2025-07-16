مصادر عبرية : جيش الاحتلال يستعد لعدة أيام من الهجمات العسكرية على سورية

الوكيل الإخباري- كشفت القناة 12 العبرية أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في سورية، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيرة والحربية.



وكشفت القناة أنه تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سورية.

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