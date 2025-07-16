مصادر عبرية : جيش الاحتلال يستعد لعدة أيام من الهجمات العسكرية على سورية

وكشفت القناة أنه تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سورية.
ومن المرجح أيضا وصول لواء المظليين إلى سورية، مبينة أنه حتى الآن، نفذت 160 غارة بطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى هجمات في دمشق.
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