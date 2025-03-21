مصادر عسكرية: الجيش السوداني دخل القصر الرئاسي في الخرطوم

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم غرب السودان وأجزاء من العاصمة؛ بعد ما يقرب من عامين من اندلاع الحرب، لكنها تتكبد خسائر في وسط البلاد أمام الجيش.
وتشهد الخرطوم في الأشهر الأخيرة اشتباكات محتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تقدّم الأول في مناطق كانت تحت سيطرة الدعم السريع، وسعيه لاستعادة العاصمة بالكامل.
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