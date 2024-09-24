مصادر لبنانية : اغتيال القيادي بحزب الله (إبراهيم قبيسي)

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت أنّ "هدف الهجوم في بيروت هو رئيس المنظومة الصّاروخيّة في "حزب الله" إبراهيم قبيسي".
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