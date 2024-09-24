مصادر لبنانية : اغتيال القيادي بحزب الله (إبراهيم قبيسي)

04:58 م

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين لبنانيين قولهما ، ان الاحتلال اغتال في الغارة على منزل في الضاحية بجنوب العاصمة بيروت القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي. اضافة اعلان





وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت أنّ "هدف الهجوم في بيروت هو رئيس المنظومة الصّاروخيّة في "حزب الله" إبراهيم قبيسي".