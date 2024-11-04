 
الإثنين 2024-11-04 03:44 ص
 

مصادر لبنانية: انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من شرق وجنوب مدينة الخيام

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 04-11-2024 02:58 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر لبنانية، فجر الاثنين، بانسحاب كامل القوات الإسرائيلية من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الخيام جنوب لبنان، بعد سلسلة عمليات وضربات للمقاومة على مدار الأيام الماضية.

اضافة اعلان

 

وأشارت المصادر إلى أن "جيش الاحتلال فشل بالسيطرة على مدينة الخيام، كما أن قواته تراجعت مندحرة إلى مستوطنة المطلة، ولم يعد لها أي وجود على أطراف الخيام سواء في سردا، أو العمرا أو تلة الحمامص وغيرها".

ودخلت العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان يومها الـ 41 على التوالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في منطقتي الجليل الأدنى وجنوب الجولان، بينما خفف قيودا في تعليماته الاحترازية بالسماح بتجمعات تصل إلى ألفي شخص في بعض المناطق.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي مصادر لبنانية: انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من شرق وجنوب مدينة الخيام

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يستهدف عددا من المستوطنات بالصواريخ

غزة

فلسطين شهداء في قصف منزل بحي التفاح شرقي غزة

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الاعلام العبري: من الممكن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب بلبنان في غضون أسبوعين

تعبيرية

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

علم ايران

عربي ودولي وول ستريت: إيران أبلغت دبلوماسيين أن جيشها سيشارك في الرد على إسرائيل

تعبيرية

طب وصحة 3 علامات مبكرة تكشف ارتفاع الكوليسترول

"زراعة المزار الشمالي" تحتفل باليوم الوطني لقطاف الزيتون

أخبار محلية زراعة المزار الشمالي تحتفل باليوم الوطني لقطاف الزيتون



 


الأكثر مشاهدة