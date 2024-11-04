مصادر لبنانية: انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من شرق وجنوب مدينة الخيام

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر لبنانية، فجر الاثنين، بانسحاب كامل القوات الإسرائيلية من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الخيام جنوب لبنان، بعد سلسلة عمليات وضربات للمقاومة على مدار الأيام الماضية.

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