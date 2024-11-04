مصادر لبنانية: انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من شرق وجنوب مدينة الخيام

ودخلت العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان يومها الـ 41 على التوالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في منطقتي الجليل الأدنى وجنوب الجولان، بينما خفف قيودا في تعليماته الاحترازية بالسماح بتجمعات تصل إلى ألفي شخص في بعض المناطق.
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