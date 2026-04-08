مصادر لـ"رويترز": "حزب الله" أوقف إطلاق النار على شمال إسرائيل

الأربعاء، 08-04-2026 10:57 ص

الوكيل الإخباري- أفادت ثلاثة مصادر لبنانية مقربة من حزب الله لوكالة "رويترز" بأن الحزب أوقف إطلاق النار على شمال إسرائيل وعلى القوات الإسرائيلية في لبنان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الوسيط الرئيسي في محادثات الهدنة، قد قال إن الهدنة المقررة لمدة أسبوعين ستشمل لبنان.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال صباح اليوم الأربعاء إن الهدنة لن تشمل لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء جديد لمدينة جنوبية واحدة، في مؤشر على أنه سيشن ضربات هناك قريبا.


ومن المتوقع أن يصدر "حزب الله" بيانا يوضح موقفه الرسمي من وقف إطلاق النار ومن تصريح نتنياهو بأن لبنان غير مشمول بالاتفاق، وفق المصادر اللبنانية الثلاث.

 
 


أحدث الأخبار

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






الأكثر مشاهدة