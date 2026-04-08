مصادر لـ"رويترز": "حزب الله" أوقف إطلاق النار على شمال إسرائيل

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه في وقت سابق.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الوسيط الرئيسي في محادثات الهدنة، قد قال إن الهدنة المقررة لمدة أسبوعين ستشمل لبنان.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال صباح اليوم الأربعاء إن الهدنة لن تشمل لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء جديد لمدينة جنوبية واحدة، في مؤشر على أنه سيشن ضربات هناك قريبا.
ومن المتوقع أن يصدر "حزب الله" بيانا يوضح موقفه الرسمي من وقف إطلاق النار ومن تصريح نتنياهو بأن لبنان غير مشمول بالاتفاق، وفق المصادر اللبنانية الثلاث.
