مصادر لـ"رويترز": "حزب الله" أوقف إطلاق النار على شمال إسرائيل

الوكيل الإخباري- أفادت ثلاثة مصادر لبنانية مقربة من حزب الله لوكالة "رويترز" بأن الحزب أوقف إطلاق النار على شمال إسرائيل وعلى القوات الإسرائيلية في لبنان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.



وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه في وقت سابق.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الوسيط الرئيسي في محادثات الهدنة، قد قال إن الهدنة المقررة لمدة أسبوعين ستشمل لبنان.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال صباح اليوم الأربعاء إن الهدنة لن تشمل لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء جديد لمدينة جنوبية واحدة، في مؤشر على أنه سيشن ضربات هناك قريبا.